Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 25 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,29 гривны, что на 9 копеек больше чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты тоже выросла. Курс евро остановился на уровне 30,57 гривны, что на 8 копеек больше чем в прошлую пятницу.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

  • Доллар – 26,27 – 26,30.
  • Евро – 30,60 – 30,62.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

  • Доллар: покупка – 26,22 гривны, продажа – 26,42 гривны.
  • Евро: покупка – 30,36 гривны, продажа – 30,73 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала