Нацбанк змінив вартість долара та євро: курс валют на 20 жовтня
20 жовтня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На cереду, 20 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар слабшає, тоді як євро зміцнює позиції щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У середу, 20 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,27 гривні, що на 6 копійок менше ніж в попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс євро зупинився на рівні 30,60 гривні, що на 4 копійки більше ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,25 – 26,27.
- Євро – 30,60 – 30,62.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,24 гривні, продаж – 26,41 гривні.
- Євро: купівля – 30,38 гривні, продаж – 30,69 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Згідно з Міжнародним валютним фондом, середньорічний курс долара у 2022 році мав би становити 27,41 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Міністерства економіки експерти вказали, що середньорічний курс долара США буде коливатися на рівні 28,50 гривні, а станом на кінець року – 29 гривень.
- У проєкт бюджету на наступний рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу