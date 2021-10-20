Официальный курс доллара и евро

В среду, 20 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,27 гривны, что на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс евро остановился на уровне 30,60 гривны, что на 4 копейки больше чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,25 – 26,27.

Евро – 30,60 – 30,62.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,24 гривны, продажа – 26,41 гривны.

Евро: покупка – 30,38 гривны, продажа – 30,69 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Согласно с Международным валютным фондом, среднегодовой курс доллара в 2022 году должен составить 27,41 гривны .

В консенсус-прогнозе от Министерства экономики эксперты указали, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 28,50 гривны , а на конец года – 29 гривен.

В проект бюджета на следующий год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны , а в конце года – 28,70 гривны за доллар.