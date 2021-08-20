Нацбанк встановив нову вартість долара та євро: курс валют на 20 серпня

На п'ятницю, 20 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Євро ослаб щодо української гривні,тоді як долар мінімально зріс в ціні.

Офіційний курс долара та євро

У п'ятницю, 20 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,65 гривні, що на 1 копійку більше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти продовжує падати. Курс євро зупинився на рівні 31,16 гривні, що на 7 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,65 – 26,67.

Євро – 31,18 – 31,20.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,60 гривні, продаж – 26,79 гривні.

Євро: купівля – 31,00 гривні, продаж – 31,35 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара США на рівні 29,1 гривні .

. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США до кінця 2021 року буде залишатися в межах 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти дійшли згоди щодо того, що середньорічний курс долара буде залишатися на рівні 27,90 гривні , а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.

, а наприкінці року його вартість зросте до гривні. У Міністерстві економіки також вважають, що у 2024 році середньорічний курс долара буде на рівні 29,20 гривні, а наприкінці року українська гривня впаде до 29,40 гривні.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу