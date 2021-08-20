Нацбанк встановив нову вартість долара та євро: курс валют на 20 серпня
20 серпня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На п'ятницю, 20 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Євро ослаб щодо української гривні,тоді як долар мінімально зріс в ціні.
Офіційний курс долара та євро
У п'ятницю, 20 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,65 гривні, що на 1 копійку більше, ніж в попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти продовжує падати. Курс євро зупинився на рівні 31,16 гривні, що на 7 копійок менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,65 – 26,67.
- Євро – 31,18 – 31,20.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,60 гривні, продаж – 26,79 гривні.
- Євро: купівля – 31,00 гривні, продаж – 31,35 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара США на рівні 29,1 гривні.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США до кінця 2021 року буде залишатися в межах 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти дійшли згоди щодо того, що середньорічний курс долара буде залишатися на рівні 27,90 гривні, а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.
- У Міністерстві економіки також вважають, що у 2024 році середньорічний курс долара буде на рівні 29,20 гривні, а наприкінці року українська гривня впаде до 29,40 гривні.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу