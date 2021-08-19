Нацбанк змінив вартість долара та євро: курс валют 19 серпня

На четвер, 19 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро ослабли щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У четвер, 19 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,64 гривні, що на 3 копійки менше, ніж в попередній банківський день.

Важливо Ціни на нафту знову зміняться: що експерти рекомендують інвесторам

Вартість європейської валюти суттєво впала. Курс євро зупинився на рівні 31,23 гривні, що на 15 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,60 – 26,62.

Євро – 31,17 – 31,19.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,61 гривні, продаж – 26,81 гривні.

Євро: купівля – 31,11 гривні, продаж – 31,46 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара США на рівні 29,1 гривні .

. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США до кінця 2021 року буде залишатися в межах 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти дійшли згоди щодо того, що середньорічний курс долара буде залишатися на рівні 27,90 гривні , а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.

, а наприкінці року його вартість зросте до гривні. У Міністерстві економіки також вважають, що у 2024 році середньорічний курс долара буде на рівні 29,20 гривні, а наприкінці року українська гривня впаде до 29,40 гривні.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу