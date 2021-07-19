Курс валют на 19 липня: Нацбанк встановив нову вартість долара та євро
19 липня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На понеділок, 19 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро продовжують слабшати щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У понеділок, 19 липня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 27,23 гривні, що на 6 копійок менше, ніж в попередній банківський день.
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Європейська валюта теж продовжує дешевшати. Курс євро зупинився на позначці 32,14 гривні, що на 9 копійок менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,23 – 27,25.
- Євро – 32,14 – 32,16.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,11 гривні, продаж – 27,31 гривні.
- Євро: купівля – 31,96 гривні, продаж – 32,30 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара США на рівні 29,1 гривні.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара до кінця поточного року залишиться на рівні 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти дійшли згоди щодо того, що середньорічний курс долара США коливатиметься на рівні 27,90 гривні, а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.
- У Мінекономіки повідомили, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше інформації про це можна знайти у сценарії розвитку економіки.
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