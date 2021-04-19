Курс валют на 19 квітня: долар та євро продовжують стрімко зростати
На понеділок, 19 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро.Долар та євро дорожчають щодо української гривні.
Джерело:24 канал
Офіційний курс долара та євро
У понеділок, 19 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,97 гривні, що на 2 копійки більше, ніж в попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 33,52 що на 6 копійок більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,98 – 28,00.
- Євро – 33,52 – 33,53.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,84 гривні, продаж – 28,05 гривні.
- Євро: купівля – 33,20 гривні, продаж – 33,58 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабінет міністрів України заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс американського долара протягом 2021 року залишиться на рівні 27,98.
- У Мінекономіки зазначили, що до 2024 року долар США може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більш детально про це йдеться в сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу
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