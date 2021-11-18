Долар дорожчає, а євро втрачає позиції: курс валют на 18 листопада

На четвер, 18 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар знову зріс щодо української гривні, а євро втрачає позиції.

Офіційний курс долара та євро

У четвер, 18 листопада, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 26,51 гривні, що на 10 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти впала нижче психологічної позначки. Курс євро зупинився на рівні 29,99 гривні, що на 3 копійки менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,42 – 26,44.

Євро – 30,90 – 30,92.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,37 гривні, продаж – 26,60 гривні.

Євро: купівля – 29,80 гривні, продаж – 30,18 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році досягне позначки у 27,41 гривні .

. У консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара зупиниться на рівні 28,50 гривні , а на кінець року він зросте до 29 гривень.

, а на кінець року він зросте до У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.

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Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу