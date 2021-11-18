Официальный курс доллара и евро

В четверг, 18 ноября, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 26,51 гривны, что на 10 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты упала ниже психологической отметки. Курс евро остановился на уровне 29,99 гривны, что на 3 копейки меньше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,42 – 26,44.

Евро – 30,90 – 30,92.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,37 гривны, продажа – 26,60 гривны.

Евро: покупка – 29,80 грн, продажа – 30,18 грн.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году достигнет отметки в 27,41 гривны .

В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара остановится на уровне 28,50 гривны , а к концу года он вырастет до 29 гривен.

В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны , а в конце года – 28,70 гривны за доллар.

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