Курс валют на 16 лютого: євро і долар стрімко дорожчають

На вівторок, 16 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс валют долара та євро на 16 лютого

У вівторок, 16 лютого, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,98 гривні. Це на 14 копійок більше, ніж 15 лютого.

Зверніть увагу Яким буде курс долара до 2024 року: Кабмін назвав конкретні цифри

Європейська валюта також суттєво виросла в ціні. Відтак, євро у вівторок оцінили в 33,93 гривні, що на 25 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,79 – 27,81 гривні.

Євро: 33,69 – 33,72 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,79 гривні, продаж – 28,04 гривні.

Євро: купівля – 33,53 гривні, продаж – 33,94 гривні.

Прогнози для гривні на 2021 рік

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році за повідомленням "Інтерфакс-Україна", які отримали матеріали звіту.

за долар у 2021 році за повідомленням "Інтерфакс-Україна", які отримали матеріали звіту. У бюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,12 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.

Як змінювався курс у 2020

Гривня "увійшла" у 2020 рік з курсом 23,69 за долар, а "вийшла" з курсом 28,27 гривні. Таким чином українська валюта впала майже на 20% щодо долара.

Здебільшого торік на курс впливали карантинні заходи, ситуація на світових ринках, переговори з МВФ, відставка голови НБУ, продажі аграріїв та бажання нерезидентів вкладатися в облігації внутрішньої державної позики.