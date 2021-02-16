Курс валют на 16 лютого: євро і долар стрімко дорожчають

На вівторок, 16 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
У вівторок, 16 лютого, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,98 гривні. Це на 14 копійок більше, ніж 15 лютого.
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Європейська валюта також суттєво виросла в ціні. Відтак, євро у вівторок оцінили в 33,93 гривні, що на 25 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.
Джерело: "Мінфін"
Джерело: finance.ua
Гривня "увійшла" у 2020 рік з курсом 23,69 за долар, а "вийшла" з курсом 28,27 гривні. Таким чином українська валюта впала майже на 20% щодо долара.
Здебільшого торік на курс впливали карантинні заходи, ситуація на світових ринках, переговори з МВФ, відставка голови НБУ, продажі аграріїв та бажання нерезидентів вкладатися в облігації внутрішньої державної позики.