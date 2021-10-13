Офіційний курс долара та євро

У середу, 13 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,34 гривні, що на 2 копійки менше, ніж у попередній банківський день.

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Європейська валюта теж впала в ціні. Курс євро зупинився на рівні 30,42 гривні, що на 8 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,34 – 26,36.

Євро – 30,41 – 30,48.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,28 гривні, продаж – 26,46 гривні.

Євро: купівля – 30,28 гривні, продаж – 30,59 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2021 році

Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні .

. За прогнозом Міжнародного валютного фонду, курс долара США до кінця поточного року буде залишатися в межах 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти вказали середньорічний курс долара на рівні 27,90 гривні , проте наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.

, проте наприкінці року його вартість зросте до гривні. У бюджетній декларації заклали, що у 2021 році середньорічний курс долара буде на рівні 28 гривень, а наприкінці року – підніметься до 28,60 гривні.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу