Курс валют на 12 серпня: долар та євро неочікувано почали зростати в ціні
12 серпня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На четвер, 12 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро почали зміцнюватися щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У четвер, 12 серпня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 26,80 гривні, що на 5 копійок більше, ніж в попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти теж зросла. Курс євро зупинився на рівні 31,41 гривні, що на 5 копійок більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,77 – 26,79.
- Євро – 31,42 – 31,44.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,73 гривні, продаж – 26,93 гривні.
- Євро: купівля – 31,25 гривні, продаж – 31,61 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара США на рівні 29,1 гривні.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара до кінця поточного року буде залишатися в межах 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зауважили, що середньорічний курс долара буде коливатися на рівні 27,90 гривні, а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.
- У Мінекономіки вважають, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це можна знайти у сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу