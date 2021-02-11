Курс валют на 11 лютого: долар та євро знову ростуть в ціні

На четвер, 11 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс валют долара та євро на 11 лютого

У четвер, 11 лютого, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,77 гривні. Це на 12 копійок більше, ніж 10 лютого.

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Європейська валюта почала суттєво рости в ціні. Відтак, євро у середу оцінили в 33,67 гривні, що на 3 копійки більше ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку:

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,87 – 27,89 гривні;

Євро: 33,79 – 33,82 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках:

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,74 гривні, продаж – 27,98 гривні.

Євро: купівля – 33,40 гривні, продаж – 33,82 гривні.

Прогнози для гривні на 2021 рік

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році за повідомленням "Інтерфакс-Україна", які отримали матеріали звіту.

за долар у 2021 році за повідомленням "Інтерфакс-Україна", які отримали матеріали звіту. У бюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,12 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.

Як змінювався курс у 2020

Гривня "увійшла" у 2020 рік з курсом 23,69 за долар, а "вийшла" з курсом 28,27 гривні. Таким чином українська валюта впала майже на 20% щодо долара.

Здебільшого торік на курс впливали карантинні заходи, ситуація на світових ринках, переговори з МВФ, відставка голови НБУ, продажі аграріїв та бажання нерезидентів вкладатися в облігації внутрішньої державної позики.