Нацбанк скорегував вартість долара та євро: курс валют на 10 листопада
10 листопада 2021 , 08:42Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На середу, 10 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар мінімально зміцнився щодо української гривні, тоді як євро залишився без змін.
Офіційний курс долара та євро
У середу, 10 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,09 гривні, що на 1 копійку більше, ніж у попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти не змінилася. Курс євро залишився на тому ж рівні що й днем раніше – 30,20 гривні.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,07 – 26,09.
- Євро – 30,24 – 30,27.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,04 гривні, продаж – 26,28 гривні.
- Євро: купівля – 30,03 гривні, продаж – 30,37 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, середньорічний курс долара у 2022 році буде становити 27,41 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара США буде коливатися на рівні 28,50 гривні, а станом на кінець року – 29 гривень.
- У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.
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