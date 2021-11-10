Официальный курс доллара и евро

В среду, 10 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,09 гривны, что на 1 копейку больше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты не изменилась. Курс евро остался на том же уровне, что и днем ​​ранее – 30,20 гривны.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,07 – 26,09.

Евро – 30,24 – 30,27.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,04 гривны, продажа – 26,28 гривны.

Евро: покупка – 30,03 гривны, продажа – 30,37 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Согласно прогнозу Международного валютного фонда , среднегодовой курс доллара в 2022 году будет составлять 27,41 гривны .

В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 28,50 гривны, а по состоянию на конец года – 29 гривен.

В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар .

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