Долар та євро продовжують дешевшати: курс валют на 10 вересня

На п'ятницю, 10 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро продовжують знецінюватися щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У п'ятницю, 10 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,72 гривні, що на 2 копійки менше, ніж в попередній банківський день

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Вартість європейської валюти теж продовжує падати. Курс євро зупинився на рівні 31,62 гривні, що на 1 копійку менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,67 – 26,69.

Євро – 31,51 – 31,53.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,67 гривні, продаж – 26,86 гривні.

Євро: купівля – 31,39 гривні, продаж – 31,76 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2021 році

Уряд заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні .

. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США до кінця 2021 року буде залишатися в межах 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара буде залишатися на рівні 27,90 гривні , а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.

, а наприкінці року його вартість зросте до гривні. У бюджетній декларації заклали, що у 2021 році середньорічний курс долара буде на рівні 28 гривень, а наприкінці року українська гривня впаде до 28,60 гривні.

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Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу