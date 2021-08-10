Офіційний курс долара та євро
У вівторок, 10 серпня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 26,80 гривні, що на 3 копійки менше, ніж в попередній банківський день.
Важливо Ціни на нафту знову зміняться: що експерти рекомендують інвесторам
Вартість європейської валюти теж продовжує стрімко падати. Курс євро зупинився на рівні 31,53 гривні, що на 14 копійок менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,74 – 26,76.
- Євро – 31,45 – 31,47.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,74 гривні, продаж – 26,94 гривні.
- Євро: купівля – 31,37 гривні, продаж – 31,75 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара США на рівні 29,1 гривні.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара до кінця 2021 року залишиться на рівні 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти повідомили, що середньорічний курс долара буде коливатися на рівні 27,90 гривні, а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.
- У Мінекономіки вважають, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це можна знайти у сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу