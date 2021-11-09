Нацбанк встановив нову вартість долара та євро: курс валют на 9 листопада

На вівторок, 9 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар ослаб щодо української гривні, тоді як євро суттєво зріс.

Офіційний курс долара та євро

У вівторок, 9 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,08 гривні, що на 2 копійки менше, ніж у попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської зросла. Курс євро зупинився на рівні 30,20 гривні, що на 11 копійок більше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,07 – 26,09.

Євро – 30,18 – 30,20.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,04 гривні, продаж – 26,23 гривні.

Євро: купівля – 29,99 гривні, продаж – 30,32 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, середньорічний курс долара у 2022 році буде становити 27,41 гривні .

. У консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара США буде коливатися на рівні 28,50 гривні , а станом на кінець року – 29 гривень.

, а станом на кінець року – гривень. У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу