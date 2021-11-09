Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 9 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,08 гривны, что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

Интересно Финансовая безопасность: как защитить свои деньги от потенциальных угроз

В то же время стоимость европейской валюты выросла. Курс евро остановился на уровне 30,20 гривны, что на 11 копеек больше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,07 – 26,09.

Евро – 30,18 – 30,20.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,04 гривны, продажа – 26,23 гривны.

Евро: покупка – 29,99 гривны, продажа – 30,32 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Согласно прогнозу Международного валютного фонда , среднегодовой курс доллара в 2022 году будет составлять 27,41 гривны.

, В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 28,50 гривны , а по состоянию на конец года – 29 гривен.

В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны , а в конце года – 28,70 гривны за доллар.