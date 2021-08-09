Офіційний курс долара та євро

У понеділок, 9 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,83 гривні, що на 10 копійок менше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти продовжує падати. Курс євро зупинився на рівні 31,67 гривні, що на 22 копійки менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,80– 26,82.

Євро – 31,55 – 31,58.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,78 гривні, продаж – 26,99 гривні.

Євро: купівля – 31,50 гривні, продаж – 31,90 гривні.

Прогноз курсу гривні

Уряд заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні .

. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США до кінця поточного року залишиться на рівні 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара буде коливатися на рівні 27,90 гривні , а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.

, а наприкінці року його вартість зросте до гривні. У Мінекономіки вважають, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це можна знайти у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу