Долар та євро різко зросли в ціні: курс валют на 6 січня
6 січня 2022 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На четвер, 6 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро зміцнюються щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У четвер, 6 січня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,46 гривні, що на 16 копійок більше, ніж у попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти теж різко пішла вгору. Курс євро зупинився на рівні 31,04 гривні, що на 27 копійок більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,45 – 27,47.
- Євро – 31,12 – 31,14.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,32 гривні, продаж – 27,56 гривні.
- Євро: купівля – 30,71 гривні, продаж – 31,11 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки зазначили, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.
- У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці наступного року очікують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.