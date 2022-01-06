Официальный курс доллара и евро
В четверг, 6 января, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,46 гривны, что на 16 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты тоже резко пошла вверх. Курс евро остановился на уровне 31,04 гривны, что на 27 копеек больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,45 – 27,47.
- Евро – 31,12 – 31,14.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,32 гривны, продажа – 27,56 гривны.
- Евро: покупка – 30,71 гривны, продажа – 31,11 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.
- В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце следующего года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.