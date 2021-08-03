Курс валют на 3 серпня: Нацбанк встановив нову вартість долара та євро
3 серпня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На вівторок, 3 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро дещо зросли щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У вівторок, 3 серпня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 26,84 гривні, що на 3 копійки більше, ніж в попередній банківський день.
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Європейська валюта мінімально подорожчала. Курс євро зупинився на рівні 31,90 гривні, що на 1 копійку більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,85 – 26,87.
- Євро – 31,90 – 31,92.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,77 гривні, продаж – 26,98 гривні.
- Євро: купівля – 31,66 гривні, продаж – 32,01 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.
- Міжнародний валютний фонд вважає, що курс долара США до кінця поточного року залишиться на рівні 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти дійшли згоди щодо того, що середньорічний курс долара буде коливатися на рівні 27,90 гривні, а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.
- У Мінекономіки вважають, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це можна знайти у сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу