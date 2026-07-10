Новий тиждень принесе "полегшення": яка валюта подешевшає 13 липня

Нацбанк встановив офіційний курс валюти на понеділок, 13 липня. Новий тиждень розпочнеться з незначного подешевшання.

Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 10 липня торгувався по 44,51 гривні, тобто ціна американської валюти збільшилася на 4 копійки проти 9 липня. Офіційний курс євро становив 50,87 гривні, отже його ціна зросла на 18 копійок, повідомляє Нацбанк.

Натомість 13 липня курс валюти буде таким:

долар – 44,49 гривні (-2 копійки);

євро – 50,86 гривні (-1 копійка).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Нагадаємо, 10 липня курс долара на готівковому ринку становив:

за даними 24 Каналу , у банках купівля в середньому була по 44,28 гривні , а продаж – по 44,77 гривні ;

, у банках купівля в середньому була по , а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,63 гривні , а продаж – по 44,61 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках купівля в середньому була по 44,25 гривні, а продаж – по 44,72 гривні.

А от курс євро був таким: у банках – купівля в середньому була по 50,62 гривні , а продаж – по 51,25 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,09 гривні , а продаж – по 51,18 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,86 гривні, а продаж – по 51,41 гривні.

До слова, середньозважений курс долара в держбюджеті на 2026 рік передбачено на рівні 45,7 гривні. І хоча це не є прогнозом чи цільовим орієнтиром для Нацбанку, такий показник свідчить, що нинішня динаміка загалом відповідає очікуванням уряду.

Регулятор зацікавлений, аби спроможність валютного ринку до самозбалансування поступово зростала, однак усе ще готовий реагувати на зміни ситуації, використовуючи свій інструментарій та міжнародні резерви в межах режиму "керованої гнучкості".