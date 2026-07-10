Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 10 июля торговался по 44,51 гривны, то есть курс американской валюты вырос на 4 копейки по сравнению с 9 июля. Официальный курс евро составил 50,87 гривны, то есть его цена выросла на 18 копеек, сообщает Нацбанк.

В свою очередь, 13 июля курс валюты будет следующим:

доллар – 44,49 гривны (-2 копейки);

евро – 50,86 гривны (-1 копейка).

Интересно, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Напомним, 10 июля курс доллара на наличном рынке был таким:

по данным 24 Канала , в банках покупка в среднем составляла 44,28 гривны , а продажа – 44,77 гривны ;

, в банках покупка в среднем составляла , а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,63 гривны , а продажа – 44,61 гривны ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах покупка в среднем составляла 44,25 гривны, а продажа – 44,72 гривны.

А вот курс евро был следующим: в банках – покупка в среднем составляла 50,62 гривны , а продажа – 51,25 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 51,09 гривны , а продажа – 51,18 гривны ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах – покупка в среднем составляла 50,86 гривны, а продажа – 51,41 гривны.

К слову, средневзвешенный курс доллара в госбюджете на 2026 год предусмотрен на уровне 45,7 гривны. И хотя это не является прогнозом или целевым ориентиром для Нацбанка, такой показатель свидетельствует о том, что нынешняя динамика в целом соответствует ожиданиям правительства.

Регулятор заинтересован в том, чтобы способность валютного рынка к самобалансировке постепенно росла, однако по-прежнему готов реагировать на изменения ситуации, используя свой инструментарий и международные резервы в рамках режима "управляемой гибкости".