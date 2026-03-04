Рекорд за рекордом: долар встановив нову історичну позначку ціни в Україні

Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 5 березня. Долар другий день поспіль встановив рекорд ціни в Україні.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 4 березня торгується по 43,45 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 22 копійки проти 3 березня. Офіційний курс євро становить 50,45 гривні, отже його ціна впала на 15 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 5 березня курс валют буде таким:

долар – 43,71 гривні (+26 копійок) – новий історичний максимум;

євро – 50,83 гривні (+38 копійок).

Цікаво! Попередній рекорд американська валюта встановила в Україні 4 березня ціною в 43,45 гривні, а до цього 19 січня – 43,41 гривні.

Що тисне не гривню в березні?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснив, що історично березень є місяцем стабілізації гривні, однак наразі на національну валюту можуть тиснути різні фактори, зокрема ризик недофінансування.

І хоча МВФ схвалив нову програму для України на 8,1 мільярда доларів, Угорщина продовжує блокувати рішення про кредит від ЄС на 90 мільярдів євро.

Ба більше, "на горизонті" також проблеми з рівнем податкових надходжень, які можуть не відповідати очікуваним – через економічну слабкість, енергокризу, високі витрати на електроенергію, ускладнену логістику тощо.