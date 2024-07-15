Аргентина буде продавати долари на паралельному ринку, аби досягти важливої цілі

Центральний банк Аргентини оприлюднив новий план боротьби з інфляцією. Річ у тому, що в країні знову почали зростати ціни.

Згідно з останніми даними, п'ятимісячний період сповільнення інфляції в Аргентині закінчився в червні, оскільки місячна інфляція була вищою, ніж у травні. Тож центральний банк Аргентини тепер планує продавати долари США на паралельних валютних ринках країни.

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Аргентина буде боротися з інфляцією по-новому

Про нову стратегію повідомив міністр економіки Луїс Капуто. Аргентинський чиновник заявив, що вона "сприятиме поглибленню процесу дезінфляції". Цю програму створювали спільно з урядом президента Хав'єра Мілея, який підтримує Україну.

Таким чином, планують стабілізувати грошову масу, досягти зниження інфляції та зменшити розрив між офіційним курсом аргентинського песо та паралельним курсом, що торгується на фінансових ринках.

За словами Капуто, з понеділка центробанк буде діяти за таким алгоритмом:

Банк випускатиме песо для купівлі доларів США на офіційному валютному ринку,

Далі регулятор ефективно збалансовуватиме монетарну базу Аргентини шляхом продажу еквівалентної кількості доларів на паралельному валютному ринку "CCL".

Капуто також додав, що в Аргентині більше не друкують жодного песо. Чиновник назвав це історичною подією.