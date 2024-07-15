Согласно последним данным, пятимесячный период замедления инфляции в Аргентине закончился в июне, поскольку месячная инфляция была выше, чем в мае. Поэтому центральный банк Аргентины теперь планирует продавать доллары США на параллельных валютных рынках страны.

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Аргентина будет бороться с инфляцией по-новому

О новой стратегии сообщил министр экономики Луис Капуто. Аргентинский чиновник заявил, что она "будет способствовать углублению процесса дезинфляции". Эту программу создавали совместно с правительством президента Хавьера Милея, который поддерживает Украину.

Таким образом, планируют стабилизировать денежную массу, достичь снижения инфляции и уменьшить разрыв между официальным курсом аргентинского песо и параллельным курсом, что торгуется на финансовых рынках.

По словам Капуто, с понедельника центробанк будет действовать по такому алгоритму:

Банк будет выпускать песо для покупки долларов США на официальном валютном рынке,

Далее регулятор эффективно сбалансирует монетарную базу Аргентины путем продажи эквивалентного количества долларов на параллельном валютном рынке "CCL".

Капуто также добавил, что в Аргентине больше не печатают ни одного песо. Чиновник назвал это историческим событием.