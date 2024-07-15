Согласно последним данным, пятимесячный период замедления инфляции в Аргентине закончился в июне, поскольку месячная инфляция была выше, чем в мае. Поэтому центральный банк Аргентины теперь планирует продавать доллары США на параллельных валютных рынках страны.
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Аргентина будет бороться с инфляцией по-новому
О новой стратегии сообщил министр экономики Луис Капуто. Аргентинский чиновник заявил, что она "будет способствовать углублению процесса дезинфляции". Эту программу создавали совместно с правительством президента Хавьера Милея, который поддерживает Украину.
Таким образом, планируют стабилизировать денежную массу, достичь снижения инфляции и уменьшить разрыв между официальным курсом аргентинского песо и параллельным курсом, что торгуется на финансовых рынках.
По словам Капуто, с понедельника центробанк будет действовать по такому алгоритму:
- Банк будет выпускать песо для покупки долларов США на официальном валютном рынке,
- Далее регулятор эффективно сбалансирует монетарную базу Аргентины путем продажи эквивалентного количества долларов на параллельном валютном рынке "CCL".
Капуто также добавил, что в Аргентине больше не печатают ни одного песо. Чиновник назвал это историческим событием.