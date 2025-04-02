Що відбувається з доларом США

У середу, 2 квітня, долар США падає в ціні. Ба більше, американська валюта впала нижче позначки в 104, пише 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

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Трейдери чекають на рішення президента США Дональда Трампа щодо тарифів. Політик раніше заявляв, що 2 квітня стане "днем визволення". Наразі є досить мало інформації, що це будуть за тарифи, але звіти свідчать про те, що адміністрація Трампа розглядає можливість запровадження мита на рівні 20% на більшість імпортних товарів. Нагадаємо, що фондові біржі світу уже відреагували різким падінням після того, як президент США заявив, що тарифи введуть для всіх країн.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Скільки коштує долар США на сьогодні

Індекс долара США наразі торгується на рівні 103,99, впавши на 0,26%, інформує MarketWatch. Протягом дня індекс долара коливається в діапазоні від 103,97 до 104,31. Долар втрачає позиції на ринку з початку року. За цей період валюта просіла в ціні на понад 4%.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: