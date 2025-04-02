Что происходит с долларом США

В среду, 2 апреля, доллар США падает в цене. Более того, американская валюта упала ниже отметки в 104, пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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Трейдеры ждут решения президента США Дональда Трампа по тарифам. Политик ранее заявлял, что 2 апреля станет "днем освобождения". Сейчас достаточно мало информации, что это будут за тарифы, но отчеты свидетельствуют о том, что администрация Трампа рассматривает возможность введения пошлины на уровне 20% на большинство импортных товаров. Напомним, что фондовые биржи мира уже отреагировали резким падением после того, как президент США заявил, что тарифы введут для всех стран.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Сколько стоит доллар США на сегодня

Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 103,99, упав на 0,26%, информирует MarketWatch. В течение дня индекс доллара колеблется в диапазоне от 103,97 до 104,31. Доллар теряет позиции на рынке с начала года. За этот период валюта просела в цене более чем на 4%.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: