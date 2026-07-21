Долар знову подорожчав для українців: офіційний курс валюти на 22 липня
Нацбанк встановив офіційний курс валюти на середу, 22 липня. Посеред тижня значних змін на ринку не відбудеться.
Офіційний курс валюти в Україні
За даними Нацбанку, офіційний курс долара США 21 липня становив 44,70 гривні, тобто ціна американської валюти збільшилася на 4 копійки проти 20 липня. Офіційний курс євро був 51,09 гривні, отже також зріс на 4 копійки.
Натомість уже 22 липня курс валюти буде таким:
- долар – 44,75 гривні (+5 копійок);
- євро – 51,09 гривні (фактично без змін).
Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.
Однак ще станом на вечір 21 липня готівковий курс долара був таким:
- за даними 24 Каналу, у банках купівля в середньому була по 44,45 гривні, а продаж – по 44,95 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,79 гривні, а продаж – по 44,76 гривні;
- в обмінниках купівля в середньому була по 44,35 гривні, а продаж – по 44,78 гривні.
До слова, економічні чинники, навіть на тлі постійних російських ракетно-дронових атак, наразі не створюють передумов для різкого зростання попиту на іноземну валюту. Тож масове скуповування долара чи євро, на думку експертів, навряд виникне.
Водночас пов'язані з війною ризики, зокрема для енергетики, логістики та інфраструктури, залишаються актуальними. Через непередбачуваність розвитку подій вони можуть періодично посилювати "нервозність" на валютному ринку України.