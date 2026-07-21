Официальный курс валюты в Украине

По данным Нацбанка, официальный курс доллара США 21 июля составил 44,70 гривны, то есть цена американской валюты выросла на 4 копейки по сравнению с 20 июля. Официальный курс евро составил 51,09 гривны, то есть также вырос на 4 копейки.

В свою очередь, уже 22 июля курс валюты будет следующим:

  • доллар – 44,75 гривны (+5 копеек);
  • евро – 51,09 гривны (фактически без изменений).

Интересно, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Однако еще по состоянию на вечер 21 июля наличный курс доллара был следующим:

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  • по данным 24 Канала, в банках покупка в среднем составляла 44,45 гривны, а продажа – 44,95 гривны;
  • на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,79 гривны, а продажа – 44,76 гривны;
  • в обменных пунктах покупка в среднем составляла 44,35 гривны, а продажа – 44,78 гривны.

В то же время наличный курс евро вечером 21 июля составлял:

  • в банках – покупка в среднем была по 50,81 гривны, а продажа – по 51,45 гривны;
  • на черном рынке – покупка в среднем была по 51,21 гривны, а продажа – по 51,30 гривны;
  • в обменных пунктах – покупка в среднем была по 50,94 гривны, а продажа – по 51,54 гривны.

К слову, экономические факторы, даже на фоне постоянных российских ракетно-дроновых атак, пока не создают предпосылок для резкого роста спроса на иностранную валюту. Поэтому массовая скупка доллара или евро, по мнению экспертов, вряд ли возникнет.

В то же время связанные с войной риски, в частности для энергетики, логистики и инфраструктуры, остаются актуальными. Из-за непредсказуемости развития событий они могут периодически усиливать "нервозность" на валютном рынке Украины.