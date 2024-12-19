Долар "заграє" з піковим рівнем за 2 роки: усе через прогноз від центрального банку США

Американський долар зростає в ціні після важливого рішення та нового прогнозу від Федерального резерву. Зростання долара тисне на інші валюти.

Ситуація на ринку валют

У четвер, 19 грудня, долар США стрімко зростає в ціні, а також "заграє" з максимумом за 2 роки. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Долар виграє від того, що Федеральний резерв сигналізував про уповільнення темпів зниження ставок у 2025 році. Нагадаємо, що центральний банк США 18 грудня втретє з початку 2024 року знизив процентні ставки.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 108,27;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США

Індекс долара США наразі коливається на рівні 108,07, зрісши на 0,4%. Діапазон коливання за день становить від 107,97 до 108,13, за даними Markets Watch.

Крім того, зростання долара США призвело до стрімкого падіння низки інших валют. Серед них швейцарський франк, канадський долар і південнокорейська вона, які обвалилися до історичних мінімумів на початку торгів в Азії.