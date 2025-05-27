Курс євро встановив новий рекорд на ринку

Курс євро позитивно відреагував на нове рішення Дональда Трампа щодо тарифів для ЄС. Валюта подорожчала до нового максимуму.

Курс євро до долара

Єдина валюта Єврозони – євро – зростає в ціні після рішення президента США Дональда Трампа не вводити тарифи на рівні 50% для ЄС, пише 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

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Трамп додав, що відклав введення мит на товари з ЄС до 9 липня. Водночас США та Євросоюз продовжать вести торгові переговори. На фоні цього курс євро зріс до 1,14 долара США. Євро досягло пікового рівня на ринку за місяць. Нагадаємо, що долар США впав до найнижчого показника на початку тижня за понад місяць через рішення Трампа та нестабільність його митної політики.

Цікаво! Курс євро злетів до максимуму з листопада 2021 року. Це було пов'язано зі знеціненням долара та зростання побоювань щодо незалежності центрального банку США після критики Трампа.

Варто додати, що у червні також очікують, що Європейський центральний банк вчергове знизить процентні ставки. Нагадаємо, що ЄЦБ почав цикл зниження ставок у червні 2024 року. Додамо, що востаннє регулятор переглядав процентні ставки у сторону зниження у квітні 2025 року

До теми! На момент створення цього матеріалу, курс торгується на рівні 1,13 долара США. Тоді як з початку 2025 року курс євро до долара подорожчав на понад 9%, за даними Google Фінанси.