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Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у середу, 25 листопада, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 45,35 гривні (тобто +27 копійок проти 24 листопада);

(тобто +27 копійок проти 24 листопада); євро – 49,61 гривні (тобто +15 копійок проти 24 листопада).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 4 листопада, подорожчавши до 45,67 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні ще наприкінці літа, 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 24 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по 45,03 гривні (+12 копійок), а продаж – по 45,67 гривні (+13 копійок).

, станом на вечір 24 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по (+12 копійок), а продаж – по (+13 копійок). Купівля євро проходить по 49,29 гривні (-2 копійки), а продаж – по 50,10 гривні (-2 копійки).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 45,66 гривні (+2 копійки), а продаж – по 45,70 гривні (-4 копійки).

(+2 копійки), а продаж – по (-4 копійки). Натомість купівля євро проходить по 50 гривень (+3 копійки), а продаж – по 50,20 гривні (-1 копійка).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 45,12 гривні (+1 копійка), а продають – по 45,66 гривні (без змін).

(+1 копійка), а продають – по (без змін). Євро купують по 49,62 гривні (-17 копійок), а продають – по 50,39 гривні (-12 копійок).

До слова, у коментарі 24 Каналу член правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько пояснила, що цього тижня ключову роль у підтримці гривні й надалі відіграватиме Нацбанк, а обсяги його інтервенцій залежатимуть від співвідношення попиту та пропозиції на міжбанку.

Водночас додатковий тиск на нацвалюту створюватимуть імпортери. Напередодні зими особливого значення набувають закупівлі енергоресурсів, а також техніки й обладнання, необхідних для відновлення пошкодженої інфраструктури.