Курс валюти в Україні 25 листопада 2026 року / Фото Pexels
Наприкінці осені ситуація на валютному ринку України залишається відносно стабільною. Різких курсових коливань вдається уникати завдяки діям регулятора.
Який офіційний курс валюти в Україні
За оновленими даними Нацбанку, у середу, 25 листопада, офіційний курс валюти для українців буде таким:
- долар США – 45,35 гривні (тобто +27 копійок проти 24 листопада);
- євро – 49,61 гривні (тобто +15 копійок проти 24 листопада).
Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 4 листопада, подорожчавши до 45,67 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні ще наприкінці літа, 24 серпня.
Скільки коштує валюта в банках
- За даними 24 Каналу, станом на вечір 24 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по 45,03 гривні (+12 копійок), а продаж – по 45,67 гривні (+13 копійок).
- Купівля євро проходить по 49,29 гривні (-2 копійки), а продаж – по 50,10 гривні (-2 копійки).
Що з вартістю на чорному ринку
- Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 45,66 гривні (+2 копійки), а продаж – по 45,70 гривні (-4 копійки).
- Натомість купівля євро проходить по 50 гривень (+3 копійки), а продаж – по 50,20 гривні (-1 копійка).
Який курс в обмінниках
- За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 45,12 гривні (+1 копійка), а продають – по 45,66 гривні (без змін).
- Євро купують по 49,62 гривні (-17 копійок), а продають – по 50,39 гривні (-12 копійок).
Прогнози
До слова, у коментарі 24 Каналу член правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько пояснила, що цього тижня ключову роль у підтримці гривні й надалі відіграватиме Нацбанк, а обсяги його інтервенцій залежатимуть від співвідношення попиту та пропозиції на міжбанку.
Водночас додатковий тиск на нацвалюту створюватимуть імпортери. Напередодні зими особливого значення набувають закупівлі енергоресурсів, а також техніки й обладнання, необхідних для відновлення пошкодженої інфраструктури.
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