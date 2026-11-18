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Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у четвер, 19 листопада, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 45,20 гривні (тобто -14 копійок проти 18 листопада);

(тобто -14 копійок проти 18 листопада); євро – 49,57 гривні (тобто -29 копійок проти 18 листопада).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 4 листопада, подорожчавши до 45,67 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні ще наприкінці літа, 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 18 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по 45,21 гривні (-6 копійок), а продаж – по 45,86 гривні (-7 копійок).

, станом на вечір 18 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по (-6 копійок), а продаж – по (-7 копійок). Купівля євро проходить по 49,72 гривні (-16 копійок), а продаж – по 50,61 гривні (-17 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 45,79 гривні (-9 копійок), а продаж – по 45,97 гривні (-4 копійки).

(-9 копійок), а продаж – по (-4 копійки). Натомість купівля євро проходить по 50,46 гривні (-10 копійок), а продаж – по 50,73 гривні (-17 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 45,42 гривні (-11 копійок), а продають – по 45,97 гривні (-11 копійок).

(-11 копійок), а продають – по (-11 копійок). Євро купують по 50,36 гривні (-15 копійок), а продають – по 51 гривні (-21 копійка).

До слова, напередодні в коментарі 24 Каналу член правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що ситуація на міжбанку та в готівковому сегменті наразі розвивається по-різному. Якщо в першому випадку нестача іноземної валюти залишається відчутною, то в другому вже простежуються ознаки послаблення ажіотажного попиту.

За прогнозом експертки, найближчим часом варто очікувати помірних курсових коливань – без різких змін. Податковий період та інтервенції Нацбанку стримуватимуть тиск на гривню, однак через структурний дефіцит розраховувати на швидке й стійке здешевлення долара не доводиться.