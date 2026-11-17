Курс валюти в Україні 18 листопада 2026 року / Фото Pexels
Повномасштабна війна та пов'язані з нею економічні виклики залишаються вагомими чинниками впливу на стійкість гривні. Однак регулятор продовжує згладжувати надмірні коливання на валютному ринку в межах "керованої гнучкості".
Який офіційний курс валюти в Україні
За оновленими даними Нацбанку, у середу, 18 листопада, офіційний курс валюти для українців буде таким:
- долар США – 45,34 гривні (тобто -5 копійок проти 17 листопада);
- євро – 49,86 гривні (тобто -13 копійок проти 17 листопада).
Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 4 листопада, подорожчавши до 45,67 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні ще наприкінці літа, 24 серпня.
Скільки коштує валюта в банках
- За даними 24 Каналу, станом на вечір 17 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по 45,30 гривні (без змін), а продаж – по 45,95 гривні (-1 копійка).
- Купівля євро проходить по 49,95 гривні (-11 копійок), а продаж – по 50,85 гривні (-12 копійок).
Що з вартістю на чорному ринку
- Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 46,05 гривні (-5 копійок), а продаж – по 46,13 гривні (-6 копійок).
- Натомість купівля євро проходить по 50,81 гривні (-6 копійок), а продаж – по 51,10 гривні (-2 копійки).
Який курс в обмінниках
- За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 45,63 гривні (-1 копійка), а продають – по 46,16 гривні (-14 копійок).
- Євро купують по 50,63 гривні (-9 копійок), а продають – по 51,26 гривні (-18 копійок).
Прогнози
До слова, у коментарі 24 Каналу член правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько припустила, що цього тижня гривня й надалі перебуватиме під тиском через значний попит на іноземну валюту, насамперед з боку імпортерів, та недостатню пропозицію долара на міжбанку.
Водночас інтервенції Нацбанку та активізація продажу експортного виторгу у зв'язку з податковим періодом сприятимуть відносній курсовій стабільності.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі1 коментар