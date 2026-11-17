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Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у середу, 18 листопада, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 45,34 гривні (тобто -5 копійок проти 17 листопада);

(тобто -5 копійок проти 17 листопада); євро – 49,86 гривні (тобто -13 копійок проти 17 листопада).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 4 листопада, подорожчавши до 45,67 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні ще наприкінці літа, 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 17 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по 45,30 гривні (без змін), а продаж – по 45,95 гривні (-1 копійка).

, станом на вечір 17 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по (без змін), а продаж – по (-1 копійка). Купівля євро проходить по 49,95 гривні (-11 копійок), а продаж – по 50,85 гривні (-12 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 46,05 гривні (-5 копійок), а продаж – по 46,13 гривні (-6 копійок).

(-5 копійок), а продаж – по (-6 копійок). Натомість купівля євро проходить по 50,81 гривні (-6 копійок), а продаж – по 51,10 гривні (-2 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 45,63 гривні (-1 копійка), а продають – по 46,16 гривні (-14 копійок).

(-1 копійка), а продають – по (-14 копійок). Євро купують по 50,63 гривні (-9 копійок), а продають – по 51,26 гривні (-18 копійок).

До слова, у коментарі 24 Каналу член правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько припустила, що цього тижня гривня й надалі перебуватиме під тиском через значний попит на іноземну валюту, насамперед з боку імпортерів, та недостатню пропозицію долара на міжбанку.

Водночас інтервенції Нацбанку та активізація продажу експортного виторгу у зв'язку з податковим періодом сприятимуть відносній курсовій стабільності.