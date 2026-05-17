Курс валют перед початком нового тижня: які ціни пропонують обмінники в неділю

Офіційний курс долара на 18 травня становить 44,07 гривні, а євро – 51,43 гривні. Водночас у вихідний обмінники та банки виставили дещо інші ціни.

Який курс валюти в банках?

Станом на ранок 17 травня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,75 гривні (-4 копійки), а продаж по 44,25 гривні (-5 копійок).

(-4 копійки), а продаж по (-5 копійок). Купівля євро проходить по 51,20 гривні (+5 копійок), а продаж – по 51,80 гривні (-5 копійок).

Дивіться також Обмінники не хочуть приймати деякі долари – чи законно це та куди можна скаржитися

Що з вартістю валюти на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,05 гривні (без змін), а продаж – по 44 гривні (без змін).

(без змін), а продаж – по (без змін). Натомість купівля євро проходить по 51,50 гривні (без змін), а продаж – по 51,67 гривні (-2 копійки).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,43 гривні (без змін), а продають – по 43,93 гривні (-1 копійка).

(без змін), а продають – по (-1 копійка). Євро купують по 51,41 гривні (+22 копійки), а продають – по 51,85 гривні (без змін).

Що буде з курсом валют у травні?

У коментарі для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що нині на курс валют впливає низка чинників. Серед них:

ситуація на міжбанку;

рівень споживчих цін після подорожчання пального;

економічні наслідки російсько-української війни;

ситуація на фронті;

міжнародна підтримка України;

геополітична ситуація у світі – ситуація з Ормузом та високими цінами на енергоносії.

Експерт зазначає, що протягом тижня 18 – 24 травня попит на валюту буде вищим від пропозиції. Але коливання пари євро-долар наступного тижня не будуть істотними, Лєсовий прогнозує зміни на рівні 1,16 – 1,18.

Раніше банкір наголошував, що ситуацію контролює Нацбанк і посеред травня різких змін на ринку бути не повинно. Водночас він акцентував, що курс долара та євро значною мірою залежить від світової ситуації – подій на Близькому Сході та відповідно цін на нафту/пальне.

Експерт прогнозував, що протягом усього травня курс долара буде на рівні від 43,50 до 44,50 гривні, а євро – від 49,50 до 52,50 гривні.