Нова динаміка ринку криптовалют: чи коштує біткойн менше ніж 20 тисяч доларів

Ринок криптовалют знову демонструє негативну динаміку. Біткойн знову впав нижче важливої психологічної позначки. Аналогічну тенденцію зафіксували й для інших цифрових монет.

Ринок криптовалют станом на 12 липня 2022 року вийшов на загальну капіталізацію на рівні 880,93 мільярда доларів. Про це повідомляє сайт CoinMarketCap. За останні 24 години цей показник впав на 3,67%.

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Курс криптовалют на 12 липня

Наразі біткойн коштує 19 760 долари (– 815 доларів). Тоді як ринкова капіталізація монети досягла позначки у 377,25 мільярда доларів, інформує CoinDesk.

Тоді як друга за популярністю цифрова монета на глобальному рівні – Ethereum – сьогодні торгується за ціною на рівні 1065 долари за штуку (– 156 доларів). Натомість ринкова капіталізація криптовалюти становить 126,75 мільярда доларів. Історичні максимуми для цих монет:

Біткойн – 68 990 доларів за монету; з початку року криптовалюта знецінилася на 57,41% ;

за монету; з початку року криптовалюта знецінилася на ; Ethereum – 4865 доларів за монету; за аналогічний період цифрова монета подешевшала на 71,12%.

На ринку криптовалют досить важливе місце посідають й інші цифрові монети. Актуальні дані щодо їхніх курсів, згідно з CoinDesk:

Dogecoin – 0,06108 долара за монету, за 24 години монета впала на 6,24%, ринкова капіталізація – 8,26 мільярда доларів;

за монету, за 24 години монета впала на ринкова капіталізація – доларів; Cardano – 0,429469 д олара за монету, за 24 години монета впала в ціні на 5,79% , ринкова капіталізація – 14,38 мільярда доларів;

д за монету, за 24 години монета впала в ціні на , ринкова капіталізація – доларів; Solana – 33,45 долара за монету (– 1,99 долара), ринкова капіталізація – 17,54 мільярда доларів.

Прогнози та заяви щодо цифрових грошей

Фахівці німецького Deutsche Bank очікують, що ціна біткойна має всі шанси знову злетіти до 28 тисяч доларів за монету. При чому цілком можливо, що це станеться вже до кінця 2022 року. На думку експертів, ситуація буде залежати від динаміки на ринку американських акцій, інформує Bloomberg;

за монету. При чому цілком можливо, що це станеться вже до кінця 2022 року. На думку експертів, ситуація буде залежати від динаміки на ринку американських акцій, інформує Bloomberg; Глава Європейського центробанку Крістін Лагард досить критично оцінює криптовалюти. Вона публічно заявила, що за її скромною оцінкою криптовалюти "не коштують ні копійки". Вона також закликала світі почати регулювати цей сектор.

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