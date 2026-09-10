Офіційний курс валюти в Україні

За даними Нацбанку, наприкінці поточного тижня, у п'ятницю, 11 вересня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,55 гривні (тобто -10 копійок проти 10 вересня);

(тобто -10 копійок проти 10 вересня); євро – 51,76 гривні (тобто -23 копійки проти 10 вересня).

Цікаво, що влітку обидві валюти оновили історичні максимуми в Україні. Долар 11 червня подорожчав до рекордних 44,98 гривні за офіційним курсом, а євро 24 серпня сягнуло 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 10 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,42 гривні (+2 копійки), а продаж по 44,91 гривні (без змін).

, станом на вечір 10 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+2 копійки), а продаж по (без змін). Купівля євро проходить по 51,65 гривні (+7 копійок), а продаж – по 52,32 гривні (+4 копійки).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,80 гривні (-1 копійка), а продаж – по 44,85 гривні (+2 копійки).

(-1 копійка), а продаж – по (+2 копійки). Натомість купівля євро проходить по 52 гривні (-2 копійки), а продаж – по 52,24 гривні (+6 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,27 гривні (-1 копійка), а продають – по 44,78 гривні (-5 копійок).

(-1 копійка), а продають – по (-5 копійок). Євро купують по 51,84 гривні (+11 копійок), а продають – по 52,31 гривні (+10 копійок).

До слова, раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу член правління та директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько наголосила на двох аспектах, які допомагають зберігати відносну курсову стабільність. Перший – облікова ставка Нацбанку на рівні 15,5%, що підтримує привабливість гривневих інструментів і стримує надмірний попит на валюту.

Другий – міжнародна фінансова підтримка, яка поповнює резерви України та дає регуляторові більше можливостей виходити на ринок з інтервенціями, що особливо важливо на тлі значних бюджетних і оборонних видатків, зокрема у вересні.