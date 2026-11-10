Долар і євро знову дорожчають: який курс валют 11 листопада

Який офіційний курс валют на 11 листопада / Фото: Рexels
На середу Національний банк України підвищив офіційний курс долара та євро. Валюти перетнули чергові цінові позначки, тож розповідаємо, скільки вони коштують щодо гривні та за яким курсом їх можна буде обміняти.
Який офіційний курс валют
Офіційний курс валют для українців 11 листопада, за даними Нацбанку, встановлений такий:
- долар США – 45,50 гривні (+9 копійок проти 10 листопада);
- євро – 51,07 гривні (+26 копійок проти 10 листопада).
Втім, долар ще не дістався історичного максимуму, який він встановив 4 листопада. Тоді офіційний курс американської валюти сягнув позначки 45,67 гривні.
Євро теж поки далеко до рекордного рівня, який зафіксували наприкінці серпня. Так, 24 серпня його курс встановили у 52,25 гривні.
Прогнози
Скільки коштує валюта в банках
- За даними 24 Каналу, станом на вечір 10 листопада купівля долара в банках проводиться в середньому по 45,42 гривні (+9 копійок), а продаж – по 46,06 гривні (+7 копійок).
- Тоді як купівля євро обходиться по 50,87 гривні (+22 копійки), а продаж – по 51,70 гривні (+17 копійок).
Яка вартість валют на чорному ринку
- На чорному ринку, за інформацією сайту "Мінфін", купівля долара у середньому здійснюється по 46,30 гривні (без змін), а продаж – по 46,34 гривні (без змін).
- Купівля євро проходить по 51,62 гривні (-2 копійки), а продаж – по 51,90 гривні (без змін).
Який курс валют в обмінниках
- Натомість обмінні пункти, за даними finance.ua, купують долар у середньому по 45,65 гривні (+6 копійок), а продають – по 46,37 гривні (+15 копійок).
- Євро купують по 51,30 гривні (+7 копійок), а продають – по 52,06 гривні (+2 копійки).
Нагадаємо, що воєнні ризики продовжують впливати на валютний ринок України. Банкір Тарас Лєсовий пояснив, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру, виробничі потужності й логістичні об'єкти створюють додатковий тиск на економіку. Відтак, він припустив, що коливання вартості долара та євро залишатимуться досить відчутними у листопаді.
Попри курсові коливання, різкого обвалу гривні експерти не прогнозують. Економіст і член Ради НБУ Василь Фурман в ефірі 24 Каналу зазначав, що НБУ має достатньо ресурсів для підтримки відносної стабільності валютного ринку.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі