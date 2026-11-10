Долар і євро знову дорожчають: який курс валют 11 листопада

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Який офіційний курс валют

Офіційний курс валют для українців 11 листопада, за даними Нацбанку, встановлений такий:

долар США – 45,50 гривні (+9 копійок проти 10 листопада);

євро – 51,07 гривні (+26 копійок проти 10 листопада).

Втім, долар ще не дістався історичного максимуму, який він встановив 4 листопада. Тоді офіційний курс американської валюти сягнув позначки 45,67 гривні.

Євро теж поки далеко до рекордного рівня, який зафіксували наприкінці серпня. Так, 24 серпня його курс встановили у 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 10 листопада купівля долара в банках проводиться в середньому по 45,42 гривні (+9 копійок), а продаж – по 46,06 гривні (+7 копійок).

, станом на вечір 10 листопада купівля долара в банках проводиться в середньому по (+9 копійок), а продаж – по (+7 копійок). Тоді як купівля євро обходиться по 50,87 гривні (+22 копійки), а продаж – по 51,70 гривні (+17 копійок).

Яка вартість валют на чорному ринку

На чорному ринку, за інформацією сайту "Мінфін", купівля долара у середньому здійснюється по 46,30 гривні (без змін), а продаж – по 46,34 гривні (без змін).

(без змін), а продаж – по (без змін). Купівля євро проходить по 51,62 гривні (-2 копійки), а продаж – по 51,90 гривні (без змін).

Який курс валют в обмінниках

Натомість обмінні пункти, за даними finance.ua, купують долар у середньому по 45,65 гривні (+6 копійок), а продають – по 46,37 гривні (+15 копійок).

(+6 копійок), а продають – по (+15 копійок). Євро купують по 51,30 гривні (+7 копійок), а продають – по 52,06 гривні (+2 копійки).

Нагадаємо, що воєнні ризики продовжують впливати на валютний ринок України. Банкір Тарас Лєсовий пояснив, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру, виробничі потужності й логістичні об'єкти створюють додатковий тиск на економіку. Відтак, він припустив, що коливання вартості долара та євро залишатимуться досить відчутними у листопаді.

Попри курсові коливання, різкого обвалу гривні експерти не прогнозують. Економіст і член Ради НБУ Василь Фурман в ефірі 24 Каналу зазначав, що НБУ має достатньо ресурсів для підтримки відносної стабільності валютного ринку.