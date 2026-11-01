Банкір розповів, що буде з курсом долара на початку листопада

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Якого курсу валюти чекати в Україні

Деталі в коментарі 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його прогнозом, долар триматиметься в межах 44,85 – 45,7 гривні, тоді як для євро діапазон у 50 – 52 гривні.

Серед основних загроз експерт виділив російські обстріли енергетичних та інших інфраструктурних об'єктів, пошкодження виробничих потужностей і логістичних комплексів. За таких умов розраховувати на помітне послаблення воєнного тиску на економіку країни поки не доводиться.

Окрім того, важливими чинниками залишатимуться підвищений попит на іноземну валюту на міжбанку та вартість пального, від якої залежать витрати на виробництво й перевезення. Це створює передумови для подальшого зростання цін на товари та послуги, хоча подорожчання може бути поступовим.

Зовнішнє тло вимагатиме від регулятора швидких та ефективних дій… Відтак можна припустити, що обсяг валютних інтервенцій становитиме близько 1 – 1,2 мільярда доларів за тиждень. Тобто Нацбанк і надалі застосовуватиме механізм "керованої гнучкості", відтинаючи передумови для курсової лихоманки– наголосив банкір.

Саме завдяки таким заходам ситуація залишатиметься відносно стабільною та передбачуваною. Істотних змін в архітектурі валютного ринку також не очікують:

спреди між купівлею та продажем будуть помірними,

поточні коливання на міжбанку – відносно плавними,

а готівковий сегмент синхронізуватиметься з безготівковим.

Зауважте! Експерт не виключає, що котирування в обмінниках можуть ситуативно сягати верхніх меж прогнозу, а різниця між купівлею та продажем – наближатися до 1 гривні. Утім, такі коливання є типовими в умовах воєнної невизначеності, а підстав для масштабного ажіотажу наразі немає, адже іноземної валюти в країні достатньо.

Загальні характеристики ринку 2 – 8 листопада

Коридори валютних коливань: на міжбанку 44,85 – 45,7 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро; на готівковому ринку 45 – 45,90 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро.

на міжбанку 44,85 – 45,7 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро; на готівковому ринку 45 – 45,90 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро. Щоденні курсові коливання: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу: у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

Нагадаємо, гривневі депозити та ОВДП залишаються привабливою альтернативою купівлі іноземної валюти, адже здатні не лише пом'якшити вплив інфляції, а й забезпечити реальний приріст заощаджень. Зокрема, середні ставки за банківськими вкладами на 3 – 6 місяців становлять близько 14 – 14,5% річних, а найвигідніші пропозиції на ринку сягають 17 – 17,5%.