Ринок криптовалют у понеділок, 11 липня 2022 року, має загальну капіталізацію на рівні 915,85 мільярда доларів. Про це повідомляє сайт CoinMarketCap. За останні 24 години цей показник впав на 2,94%. Загалом ринок на початку тижня демонструє тенденцію падіння, за певними винятками.

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Курс криптовалют на 11 липня

Наразі біткойн коштує 20 575 долари ( – 969 доларів). Тоді як ринкова капіталізація монети досягла позначки у 392,80 мільярда доларів, інформує CoinDesk.

Водночас друга за популярністю цифрова монета у світі – Ethereum – торгується за ціною на рівні 1221 долари за штуку ( – 74 долари). Натомість ринкова капіталізація криптовалюти дорівнює 136,51 мільярда доларів.

На ринку криптовалют досить важливе місце посідають й інші цифрові монети. Актуальні дані щодо їхніх курсів, згідно з CoinDesk:

Dogecoin – 0,065187 долара за монету, за 24 години монета впала на 4,15%, ринкова капіталізація – 8,81 мільярда доларів;

за монету, за 24 години монета впала на ринкова капіталізація – доларів; Cardano – 0,455721 д олара за монету, за 24 години монета впала в ціні на 3,35% , ринкова капіталізація – 15,26 мільярда доларів;

д за монету, за 24 години монета впала в ціні на , ринкова капіталізація – доларів; Solana – 35,44 долара за монету ( – 1,79 долара), ринкова капіталізація – 18,59 мільярда доларів.

Прогнози та заяви щодо цифрових грошей

Фахівці німецького Deutsche Bank вважають, що вартість біткойна може повернутися до позначки на рівні 28 тисяч доларів за монету вже до кінця 2022 року. На думку фахівців, ситуація буде залежати від динаміки на ринку американських акцій, інформує Bloomberg;

за монету вже до кінця 2022 року. На думку фахівців, ситуація буде залежати від динаміки на ринку американських акцій, інформує Bloomberg; Глава Європейського центробанку Крістін Лагард досить критично оцінює криптовалюти. Вона публічно заявила, що за її скромною оцінкою криптовалюти "не коштують ні копійки". Вона також закликала світі почати регулювати цей сектор.

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