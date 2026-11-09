НБУ встановив курс на 10 листопада: валюта подорожчає для українців

Курс валюти в Україні 10 листопада 2026 року / Фото Pexels
Попри постійний тиск на гривню в умовах повномасштабної війни, ситуація на валютному ринку України залишається відносно стабільною. Щоправда, подальша курсова динаміка залежить від низки внутрішніх і зовнішніх чинників.
Який офіційний курс валюти в Україні
За оновленими даними Нацбанку, у вівторок, 10 листопада, офіційний курс валюти для українців буде таким:
- долар США – 45,41 гривні (тобто +9 копійок проти 9 листопада);
- євро – 50,82 гривні (тобто +17 копійок проти 9 листопада).
Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 4 листопада, подорожчавши до 45,67 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні ще наприкінці літа, 24 серпня.
Скільки коштує валюта в банках
- За даними 24 Каналу, станом на вечір 9 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по 45,28 гривні (-3 копійки), а продаж – по 45,97 гривні (-2 копійки).
- Купівля євро проходить по 50,61 гривні (-10 копійок), а продаж – по 51,49 гривні (-9 копійок).
Що з вартістю на чорному ринку
- Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 46,30 гривні (-5 копійок), а продаж – по 46,34 гривні (+1 копійка).
- Натомість купівля євро проходить по 51,55 гривні (без змін), а продаж – по 51,80 гривні (-1 копійка).
Який курс в обмінниках
- За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 45,59 гривні (+22 копійки), а продають – по 46,20 гривні (-3 копійки).
- Євро купують по 51,22 гривні (+7 копійок), а продають – по 52,04 гривні (+11 копійок).
Прогнози
До слова, у коментарі 24 Каналу член правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що поточного тижня попит на іноземну валюту, ймовірно, залишатиметься підвищеним через значні бюджетні видатки та потреби імпортерів. Відтак для стримування різких курсових коливань важливу роль і надалі відіграватимуть інтервенції Нацбанку.
Водночас додатковою підтримкою гривні залишається монетарна політика регулятора. Зокрема, підвищення облікової ставки до 16,5% річних має зберегти привабливість депозитів та інших інструментів у національній валюті.
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