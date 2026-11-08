Депозит чи долари: банкір пояснив, як вигідніше зберігати заощадження

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Що варто врахувати під час вибору

Деталі в ексклюзивному коментарі 24 Каналу пояснив директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв. Під час вибору фінансового інструменту він радить зіставляти не лише ймовірне подорожчання долара чи євро, а й гарантований відсотковий дохід за гривневим вкладом, беручи до уваги інфляцію та обов'язкові податки, як-от 18% ПДФО та 5% військового збору.

Банкір навів конкретний приклад: за 100 тисяч гривень та умовного курсу 45,60 гривні за долар українці можуть придбати приблизно 2 193 долари. Однак аби через три місяці така операція принесла більший дохід, ніж депозит із чистою дохідністю 2,7%, американську валюту потрібно буде продати за курсом понад 46,83 гривні за долар. Для конкуренції з піврічним вкладом він має перевищити 48,15 гривні за долар, а з річним – орієнтовно 50,62 гривні за долар.

Аналогічний принцип діє і щодо євро: за умовного початкового курсу 50,80 гривні за євро купівля валюти виявиться вигіднішою за тримісячний депозит, якщо її вдасться продати дорожче ніж за 52,17 гривні за євро. Для конкуренції з піврічним вкладом курс має перевищити 53,64 гривні за євро, а з річним – 56,39 гривні за євро.

Зауважимо, що наведені значення є лише математичними орієнтирами, без урахування додаткових комісій чи відсоткового доходу від зберігання валюти.

Купівля валюти не гарантує прибутку сама по собі. Щоб "обійти" гривневий депозит, долар або євро мають подорожчати настільки, щоб перекрити весь чистий відсотковий дохід. До того ж людина фактично стикається з двома курсами: спочатку купує валюту за вищою ціною, а згодом продає за нижчою– пояснив експерт.

Головними ризиками для гривневих вкладів фахівець називає прискорення інфляції та різке посилення девальваційного тиску, за якого знецінення гривні обжене чистий депозитний заробіток. Водночас завдяки режиму "керованої гнучкості" та достатньої активності НБУ подібні загрози здатні залишатися під контролем.

Яка альтернатива існує в Україні

Іншим дієвим варіантом вкладення коштів залишаються облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Їхня перевага полягає в тому, що прибуток фізичних осіб повністю звільнений від сплати податку на доходи та військового збору.

Водночас на відміну від класичного депозиту в банку, продаж облігацій достроково відбувається за поточною ринковою ціною, що здатне скоригувати кінцевий дохід. Через це доцільність кожного зі способів заощадження залежить від планованого строку, розміру можливих комісій і потреби мати швидкий доступ до грошей.