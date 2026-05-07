Обмінники та банки встановили курс валют: де вигідно придбрати долар та євро 7 травня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 7 травня. Долар сьогодні коштуватиме 43,85 гривні, а євро – 51,61 гривні. Водночас вартість валют в обмінниках та банках дещо інша.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 7 травня, купівля долара в банках проходить в середньому по 43,60 гривні (-5 копійок), а продаж по 44,09 гривні (-5 копійок), згідно з даними Мінфіну.

(-5 копійок), а продаж по (-5 копійок), згідно з даними Мінфіну. Купівля євро відбувається по 51,27 гривні (+5 копійок), а продаж – по 51,92 гривні (+7 копійок).

Який курс пропонують на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,80 гривні (без змін), а продаж – по 43,80 гривні (+2 копійки).

(без змін), а продаж – по (+2 копійки). Тоді як купівля євро проходить по 51,55 гривні (-1 копійка), а продаж – по 51,70 гривні (-1 копійка).

Скільки коштує валюта в обмінниках?

Долари в обмінниках можна купити у середньому по 43,44 гривні (-5 копійок), а продають – по 43,91 гривні (-1 копійка), згідно з сайтом finance.ua.

(-5 копійок), а продають – по (-1 копійка), згідно з сайтом finance.ua. Водночас купівля євро проходить по 51,34 гривні (+6 копійок), а продаж по 51,86 гривні (так само +6 копійок).

Що ще варто знати про валюту в Україні?

Експерт Тарас Лєсовий повідомив для 24 Каналу, що курс долара у травні в Україні очікується від 43,50 до 44,50 гривні. Водночас курс євро прогнозується від 49,50 до 52,50 гривні.

На ринок валют впливатиме війна, зростання цін на нафту, кредит від Євросоюзу на 90 мільярдів євро, а також стратегія Національного банку.

Аналітик Андрій Шевчишин нагадав, що останні три роки повномасштабної війни в травні гривня послаблювалася. А з урахуванням високих цін та інших проблеми, гривня може показати послаблення й цього разу.

Але вже в червні ситуація зміниться. Зазвичай у червні гривня укріплюється, частково або повністю нівелюючи девальвацію валюти у травні.