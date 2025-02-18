Курс рубля на сьогодні

Станом на 18 лютого долар США дорожчає щодо російського рубля. За день американська валюта подорожчала на 0,16%. Про це пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.

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Загалом долар впевнено дорожчав останні 5 днів. За цей період долар зріс в ціні на 2,40%. Проте з початку року американська валюта зафіксувала спад майже на 20% щодо російського рубля. У результаті курс долара наразі коливається на рівні 91,64 рубля.

Це означає, що курс рубля наблизився до максимуму за майже 5 місяців. Рубль зміцнює позиції на ринку на тлі очікувань про ймовірне припинення війни в Україні. Зокрема, сьогодні у Саудівській Аравії пройшла зустріч представників США та Росії. Ще один фактор впливу – це заяви членів адміністрації Трампа щодо ймовірного пом'якшення санкцій проти Росії після завершення конфлікту.

Крім того, центральний банк Росії повідомив, що на наступному засіданні розгляне можливість підвищення процентної ставки, яка уже на рекордному рівні – 21%. Під час зустрічі, яка відбувала в лютому, ставку залишили без змін, за даними Trading Economics.