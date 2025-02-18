Курс рубля на сегодня

По состоянию на 18 февраля доллар США дорожает по отношению к российскому рублю. За день американская валюта подорожала на 0,16%. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Google Финансы.

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В целом доллар уверенно дорожал последние 5 дней. За этот период доллар вырос в цене на 2,40%. Однако с начала года американская валюта зафиксировала спад почти на 20% относительно российского рубля. В результате курс доллара сейчас колеблется на уровне 91,64 рубля.

Это означает, что курс рубля приблизился к максимуму за почти 5 месяцев. Рубль укрепляет позиции на рынке на фоне ожиданий о вероятном прекращении войны в Украине. В частности, сегодня в Саудовской Аравии прошла встреча представителей США и России. Еще один фактор влияния – это заявления членов администрации Трампа относительно вероятного смягчения санкций против России после завершения конфликта.

Кроме того, центральный банк России сообщил, что на следующем заседании рассмотрит возможность повышения процентной ставки, которая уже на рекордном уровне – 21%. Во время встречи, которая происходила в феврале, ставку оставили без изменений, по данным Trading Economics.