Президент Аргентини Хав'єр Мілєй проводив політику для стримування валютної кризи. Зараз ситуація потребує переоцінки національної валюти – песо.

Чому песо має подешевшати?

Зараз реальний курс песо до долара має бути меншим на 20 – 30%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Зверніть увагу! За оцінками Barclays, реальний курс має бути слабшим на 30% ніж теперішній, аби простимулювати економіку.

Сильна валюта та жорстка економія допомогли аргентинському уряду приборкати інфляцію. Цей показник за рік знизився з більш як 200% до 33,6%.

Водночас надмірне зміцнення песо уже має негативні наслідки:

аргентинці усе частіше купують продукти за кордоном (бо це вигідніше);

до того ж відомі м'ясопереробні компанії обирають імпортувати м'ясо, бо це набагато дешевше ніж закуповувати місцеве.

Важливо! Аналітики кажуть, що девальвація має бути більш сміливою не тільки для збалансування економіки, а і виконання вимог умов МВФ на 20 мільярдів доларів.

МВФ вимагає щорічного профіциту поточного рахунку близько 10 мільярдів доларів, чого можна досягти лише за курсу песо від 1 650 до 1 700 за долар,

– каже головний економіст місцевого брокера One618 Хуан Мануель Пазос.

Для розуміння, на закритті торгів у понеділок 1 долар був рівний 1 408 песо. Тобто, ця валюта досі зависока.

Цікаво! США розглядають можливість допомогти Аргентині впоратися з кризовою ситуацією, повідомляє Financial Times.

Що відбувається з курсом долара в Україні?