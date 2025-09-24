Укр Рус
24 вересня, 11:55
2

Змусять подешевшати: цю валюту "понизять" відносно долара

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Президент Аргентини Хав'єр Мілєй розглядає девальвацію песо, оскільки реальний курс має бути на 20-30% нижчим для стимулювання економіки.
  • МВФ вимагає профіциту поточного рахунку близько 10 мільярдів доларів, що можливо лише при курсі песо від 1 650 до 1 700 за долар.

Президент Аргентини Хав'єр Мілєй проводив політику для стримування валютної кризи. Зараз ситуація потребує переоцінки національної валюти – песо.

Чому песо має подешевшати?

Зараз реальний курс песо до долара має бути меншим на 20 – 30%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Зверніть увагу! За оцінками Barclays, реальний курс має бути слабшим на 30% ніж теперішній, аби простимулювати економіку.

Сильна валюта та жорстка економія допомогли аргентинському уряду приборкати інфляцію. Цей показник за рік знизився з більш як 200% до 33,6%.

Водночас надмірне зміцнення песо уже має негативні наслідки:

  • аргентинці усе частіше купують продукти за кордоном (бо це вигідніше);
  • до того ж відомі м'ясопереробні компанії обирають імпортувати м'ясо, бо це набагато дешевше ніж закуповувати місцеве.

Важливо! Аналітики кажуть, що девальвація має бути більш сміливою не тільки для збалансування економіки, а і виконання вимог умов МВФ на 20 мільярдів доларів.

МВФ вимагає щорічного профіциту поточного рахунку близько 10 мільярдів доларів, чого можна досягти лише за курсу песо від 1 650 до 1 700 за долар, 
– каже головний економіст місцевого брокера One618 Хуан Мануель Пазос.

Для розуміння, на закритті торгів у понеділок 1 долар був рівний 1 408 песо. Тобто, ця валюта досі зависока.

Цікаво! США розглядають можливість допомогти Аргентині впоратися з кризовою ситуацією, повідомляє Financial Times.

Що відбувається з курсом долара в Україні?

  • Курс долара в Україні стабільний. Коливання протягом місця очікуються в межах: 41,60 – 42 гривні.

  • На цьому тижні, тобто: з 22 по 28 вересня курс долара також не зазнає відчутних змін. На міжбанку та готівковому ринку очікуваний люфт коливань: 41,20 – 41,50 гривні.