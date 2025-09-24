Президент Аргентины Хавьер Милей проводил политику для сдерживания валютного кризиса. Сейчас ситуация требует переоценки национальной валюты –песо.

Почему песо должен подешеветь?

Сейчас реальный курс песо к доллару должен быть меньше на 20 – 30%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Обратите внимание! По оценкам Barclays, реальный курс должен быть слабее на 30% чем нынешний, чтобы простимулировать экономику.

Сильная валюта и жесткая экономия помогли аргентинскому правительству обуздать инфляцию. Этот показатель за год снизился с более чем 200% до 33,6%.

В то же время чрезмерное укрепление песо уже имеет негативные последствия:

аргентинцы все чаще покупают продукты за рубежом (потому что это выгоднее);

к тому же известные мясоперерабатывающие компании выбирают импортировать мясо, потому что это гораздо дешевле чем закупать местное.

Важно! Аналитики говорят, что девальвация должна быть более смелой не только для сбалансирования экономики, а и выполнения требований условий МВФ на 20 миллиардов долларов.

МВФ требует ежегодного профицита текущего счета около 10 миллиардов долларов, чего можно достичь только при курсе песо от 1 650 до 1 700 за доллар,

– говорит главный экономист местного брокера One618 Хуан Мануэль Пазос.

Для понимания, на закрытии торгов в понедельник 1 доллар был равен 1 408 песо. То есть, эта валюта до сих пор слишком высокая.

Интересно! США рассматривают возможность помочь Аргентине справиться с кризисной ситуацией, сообщает Financial Times.

