Заставят подешеветь: эту валюту "понизят" относительно доллара
- Президент Аргентины Хавьер Милей рассматривает девальвацию песо, поскольку реальный курс должен быть на 20-30% ниже для стимулирования экономики.
- МВФ требует профицита текущего счета около 10 миллиардов долларов, что возможно только при курсе песо от 1 650 до 1 700 за доллар.
Президент Аргентины Хавьер Милей проводил политику для сдерживания валютного кризиса. Сейчас ситуация требует переоценки национальной валюты –песо.
Почему песо должен подешеветь?
Сейчас реальный курс песо к доллару должен быть меньше на 20 – 30%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Читайте также Резко подорожала: сколько стоит 1 баррель нефти на рынке сейчас
Обратите внимание! По оценкам Barclays, реальный курс должен быть слабее на 30% чем нынешний, чтобы простимулировать экономику.
Сильная валюта и жесткая экономия помогли аргентинскому правительству обуздать инфляцию. Этот показатель за год снизился с более чем 200% до 33,6%.
В то же время чрезмерное укрепление песо уже имеет негативные последствия:
- аргентинцы все чаще покупают продукты за рубежом (потому что это выгоднее);
- к тому же известные мясоперерабатывающие компании выбирают импортировать мясо, потому что это гораздо дешевле чем закупать местное.
Важно! Аналитики говорят, что девальвация должна быть более смелой не только для сбалансирования экономики, а и выполнения требований условий МВФ на 20 миллиардов долларов.
МВФ требует ежегодного профицита текущего счета около 10 миллиардов долларов, чего можно достичь только при курсе песо от 1 650 до 1 700 за доллар,
– говорит главный экономист местного брокера One618 Хуан Мануэль Пазос.
Для понимания, на закрытии торгов в понедельник 1 доллар был равен 1 408 песо. То есть, эта валюта до сих пор слишком высокая.
Интересно! США рассматривают возможность помочь Аргентине справиться с кризисной ситуацией, сообщает Financial Times.
Что происходит с курсом доллара в Украине?
Курс доллара в Украине стабилен. Колебания в течение места ожидаются в пределах: 41,60 – 42 гривны.
На этой неделе, то есть: с 22 по 28 сентября курс доллара также не претерпит ощутимых изменений. На межбанке и наличном рынке ожидаемый люфт колебаний: 41,20 – 41,50 гривны.